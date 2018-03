Deel dit artikel:











Aanpak Bleekerseiland in Meppel: 'We moeten het nu gewoon doen' De Meppeler lijsttrekkers in debat tijdens Drenthe Kiest (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Genoeg gepraat, tijd voor actie op Bleekerseiland in Meppel. Daar bleken alle partijen in Meppel het over eens vandaag tijdens het debat in Drenthe Kiest. Maar hoe?

In 2009 kocht de gemeente het terrein in het stadshart van de familie Massier. Sindsdien is er weinig gebeurd.



Strandje

De VVD wil investeren. "De gemeente moet dit oppakken samen met een ondernemer", zegt lijsttrekker Roelof Pieter Koning. Hij denkt aan een horecagelegenheid. "Daar kan een strandje bij, zodat kinderen kunnen spelen en de ouders op het terras kunnen zitten."



"Prima idee, zolang het maar openbare ruimte blijft", reageert Elisabeth Bakkenes van Sterk Meppel. Voor woningbouw, zoals luxe villa's is wat haar betreft geen plaats.



Woningbouw?

"Een stadsstrand leidt tot een te beperkt gebruik van het gebied", vindt Jeannet Bos van D66. "Wij willen er graag een muziekkoepel en vinden een mooie, groene omgeving belangrijk, maar woningbouw ook."



Of woningen logisch zijn op die plek in de stad, vraagt lijsttrekker Sandra Wolvekamp van het CDA zich af. "Het zou goed zijn als er meer evenementen komen." Dat zijn meerdere partijen met haar eens. Voor woningbouw is, behalve D66 en de VVD, geen enkele partij te porren.



Doorpakken

De oproep van de PvdA-lijsttrekker Folkert Hummel om de inwoners van de stad te vragen wat zij willen, kon niet op bijval van iedereen rekenen. VVD'er Koning: "Er zijn al zoveel plannen en we hebben al op twee manieren onderzocht wat Meppelers willen, op straat en tijdens een georganiseerde avond. Ook de M20, een groep ondernemers uit de stad, heeft plannen. De oproep vanuit Meppel is duidelijk: pak deze plek aan. Dus laat er horeca komen en zet er een paar huizen neer. We moeten het nu gewoon doen!"