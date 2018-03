Deel dit artikel:











Dost weer fit en weer trefzeker Dost was weer trefzeker voor Sporting (EPA/PEDRO SARMENTO COSTA)

VOETBAL - Bas Dost bewees weer eens zijn grote waarde voor Sporting Portugal. De oud-spits van FC Emmen zorgde met twee treffers voor de 1-2 zege bij GD Chaves.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door die overwinning brengt Sporting de spanning in de Portugese Primeira Liga weer wat terug. Koploper FC Porto verloor zondagavond en dus is het verschil teruggebracht naar 5 punten. Ook Benfica doet nog mee in de titelstrijd. Die club staat 2e op twee punten van Porto. Er staan nog acht competitiewedstrijden op het programma.



Dost, die de laatste wedstrijden miste vanwege een dijbeenblessure, startte op de bank maar werd na een uur spelen toch ingebracht omdat de stand op dat moment nog steeds 0-0 was. Vier minuten na zijn entree opende de Oranje-international de score en in de 86ste minuut was het opnieuw raak. In de blessuretijd zorgde Chaves nog voor de 1-2 door een benutte strafschop van de Braziliaan Platiny.



Dost staat dit seizoen op 22 doelpunten in de Portugese competitie.