FC Emmen-trainer Lukkien: We hadden de periodetitel moeten pakken

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien had na afloop van het gewonnen duel in Oss een dubbel gevoel. De zege was welkom en zeer zwaar bevochten, maar natuurlijk baalde de oefenmeester van het mislopen van de periodetitel.

"We hebben het verloren in de vorige twee duels. Tegen Jong PSV kan je gelijkspelen, maar hoop je de zege over de streep te trekken en tegen Jong AZ konden we eigenlijk niet verliezen, maar verloren we wel", aldus Lukkien."Toch kan ik er niet wakker van liggen. Natuurlijk hadden we deze prijs moeten winnen, maar ik richt me vooral op een plek bij de eerste vijf en dus het ontlopen van de 1e ronde in de play-offs en voor dat doel hebben we vanavond goede zaken gedaan."Mario Bilate maakte tegen FC Oss, na meer dan vier maanden, zijn rentree in de basis. Dat ging ten koste van Youri Loen waardoor Anco Jansen een linie zakte naar het middenveld. Bilate zorgde voor de vroege 0-1. Het betekende zijn eerste competitietreffer voor de Drentse club. "Dat is een heerlijk gevoel natuurlijk. Ik scoor en we pakken na drie duels zonder zege weer een overwinning."De aanvaller was vooral gebrand om het ongelijk van zijn trainer te bewijzen. "Ik was op een positieve manier geprikkeld. Het was best lastig de afgelopen tijd. Natuurlijk was ik blij want het team draaide prima en we pakten veel punten, maar je wilt natuurlijk zelf ook graag spelen. Maar na twee blessures merkte ik dat ik niet helemaal fris uit de winterstop was gekomen. Sinds drie weken voel ik me fitter."Lukkien kwam na afloop van het duel ook nog even terug op zijn toch wel opmerkelijk vroege wissel. Al na 30 minuten haalde hij Hilal Ben Moussa naar de kant en bracht hij Michael Chacon. "Ik vond dat de ruimtes op het middenveld te groot waren, waardoor Hilal en ook Glenn Bijl kwamen te zwemmen. Daarom bracht ik met Michael meer loopvermogen. Bovendien is Hilal de laatste weken niet heel fris meer en heeft hij wat lichte pijntjes, dus ik vond de wissel eigenlijk heel logisch."