Brandbrief naar overheid om houtkachels

ASSEN/DEN HAAG - De overheid moet de aanschaf en het gebruik van houtkachels ontmoedigen. Het Platform Houtrook en Gezondheid schrijft dat in een brandbrief aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

In de brief staat onder andere dat er regelgeving moet komen om overlast aan te pakken en dat overheidssubsidies op pelletkachels moeten worden heroverwogen.De brief is ondertekend door de gemeenten Groningen, Utrecht en Amsterdam, vijf GGD's, het Longfonds, het RIVM, TNO en de Stichting Houtrookvrij. Ook de houtkachelbranche heeft een handtekening gezet, vanuit het standpunt dat er wettelijke eisen moeten komen voor het type kachel, de installatie en het stookgedrag van particulieren.De vorige staatssecretaris, Sharon Dijksma, voelde weinig voor landelijke regelgeving voor houtkachels.