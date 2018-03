Stelling: Houtkachels moeten worden verboden

ASSEN - Hij beschermt menig huishouden in Nederland tegen de kou: de houtkachel. Toch is er felle kritiek op de knusse warmtebron. Het gebruik van de kachel zou slecht zijn voor zowel de gezondheid als het milieu.

Dat is de uitkomst van het onderzoek van het Platform Houtrook en Gezondheid. Dat stuurde een brandbrief naar staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en spreekt daarin de hoop uit dat de aanschaf van de kachels nu ontmoedigd gaat wordt, meldt Trouw. De brief is ondertekend door de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Groningen, vijf GGD's, het Longfonds, de Stichting Houtrookvrij, het RIVM en TNO.Volgens oud-burgemeester Job Cohen, die het platform begeleidt, ervaart ruim tien procent van de Nederlanders overlast van houtrook. "Vooral voor mensen die astmatisch zijn en onder de houtrook wonen, kan dit fikse gezondheidsproblemen veroorzaken."Wat vind jij, nu blijkt dat de kachels schade veroorzaken: moeten de houtkachels in de ban worden gedaan, of moet iedereen zelf bepalen of hij of zij een houtkachel neemt?