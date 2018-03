Stroomstoring Maartenscollege: alle leerlingen naar huis [update]

HAREN - Alle leerlingen van het Maartenscollege in Haren zijn vanochtend vanwege een stroomstoring naar huis gestuurd.

"Hierdoor kunnen we de veiligheid van de leerlingen niet meer garanderen", vertelt de schooldirecteur aan RTV Noord "Niets doet het meer, ook het brandalarm niet. Alles is verder ook donker, dus lesgeven zit er niet meer in."Volgens Enexis werd bij graafwerkzaamheden aan de Dilgtweg in Haren een kabel kapot getrokken. Daardoor zaten een kleine vierhonderd huishoudens zonder stroom. Rond 11.00 uur was de storing verholpen.