Man ziet GHB-gebruik broer door de vingers: celstraf geëist

ASSEN/COEVORDEN - Voor het bezit van bijna achthonderd gram GHB in zijn voormalige huis Coevorden, eiste het Openbaar Ministerie vandaag drie maanden cel tegen een man (43) uit Emmen.

De politie ontdekte de drugs, en allerlei spullen om de GHB zelf te maken, in november 2013 in het huis van de man aan de Van Toutenburglaan in Coevorden.Zijn broer, die het spul maakte en gebruikte, werd twee jaar later veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Ook kreeg hij 150 uur werkstraf.De 43-jarige man stond pas na 4,5 jaar terecht, omdat hij na zijn arrestatie in de GHB-zaak is veroordeeld voor drugshandel in Duitsland. In totaal kreeg hij bijna vijf jaar cel. Sinds oktober is hij weer vrij.Hoewel hij er eerst omheen draaide, gaf hij dinsdag in de rechtszaal uiteindelijk wel toe dat hij wist dat zijn broer GHB gebruikte en het ook in huis had. Er kwamen volgens hem ook geregeld mensen langs voor zijn broer, maar dan ging hij zelf snel naar boven.`Ik wilde er niks mee te maken hebben.” Zijn broer de les lezen wilde hij ook niet, omdat hij een deel van de hypotheek betaalde.De voormalige inwoner van Coevorden werd ook verdacht van het maken van de drugs, maar dat kon de officier van justitie niet bewijzen. Daarom vroeg ze daar vrijspraak voor.De man heeft een strafblad van acht pagina’s. Hij is in 2011 ook veroordeeld tot twee jaar cel voor diefstal met geweld. Destijds was hij zelf ook verslaafd aan GHB, maar tijdens zijn celstraf kickte hij af.De uitspraak volgt op 27 maart.