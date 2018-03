Deel dit artikel:











Kou opnieuw in aantocht, maar geen Russische beer Het wordt weer koud in Drenthe (foto: Herma Boer/RTV Drenthe)

ASSEN - Het wordt komend weekend weer koud in Drenthe. Vanuit Rusland en Scandinavië komt een arctische lucht aanzetten, maar van een tweede Russische beer is geen sprake.

Weerman Roland van der Zwaag denkt wel dat we het flink koud gaan krijgen. "Dat komt met name door de bulderende wind van windkracht vijf of zes die eraan komt. De gevoelstemperatuur kan dalen tot -10 graden, dus het zal precies die kou zijn als van twee weken geleden."



Geen schaatsweer

De kou komt vrijdagochtend ons land binnen en daardoor kan het ook licht sneeuwen. 's Nachts begint het met vriezen en op zaterdag en zondag komt de temperatuur overdag boven het vriespunt uit. "Op schaatsen hoef je dus echt niet te rekenen", zegt Van der Zwaag.



Natuur zet door

De natuur zal volgens Van der Zwaag naar verwachting geen hinder ondervinden van de plotselinge vrieskou. "Doordat het in februari zo koud is geweest, staat in de natuur alles even op stil. Daar komt bij dat het wel vaker koud is in maart of april."