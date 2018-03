Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 13 maart De nieuwsminuut van 13 maart

In het nieuws in een minuut van dinsdag 13 maart aandacht voor de herdenking op het provinciehuis in Assen. Vandaag precies veertig jaar geleden vond daar een gijzeling plaats. Kjeld Nuis en Janneke Ensing zijn gekozen tot sportman en sportvrouw van Drenthe. En het verhaal van Ruud van Schaik. Hij verhuisde van Het Gooi naar Drenthe, om voor papegaaien te zorgen.