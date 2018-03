Deel dit artikel:











​Zoon Henk Brink in voetsporen vader? 'Ik denk dat hij wel een kloon is' Henk en Erwin Brink tussen de koeien (foto: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

ZWIGGELTE- Al zeven jaar is Henk Brink als gedeputeerde een bekend gezicht in Drenthe. Zijn zoon Erwin heeft nu ook ambities in de politiek. Hij staat op de VVD-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Midden-Drenthe.

Geschreven door Josien Feitsma

Boerenbedrijf

Politiek was aanvankelijk geen gedeelde interesse van vader en zoon. Het was vooral het familiebedrijf en de passie voor het boerenleven dat ze verbond. "Al van jongs af aan stond ik 's morgens vroeg aan de trap bij mijn vader omdat ik mee wilde met melken. Altijd had ik al als doel om later boer te worden," vertelt Erwin.



Bij zijn vader ging dat vroeger ook zo. Henk begon op zijn vijftiende al met werken op de boerderij. Werken in de agrarische sector was in de familie Brink veel vanzelfsprekender dan werken in de politiek. "Ik denk dat ik de enige in mijn hele familie ben die in de politiek zit, want ik kom uit een niet-politiek nest", zegt Henk.



Kritisch

De nieuwe generatie brengt daar verandering in. Politieke interesse is bij Erwin en zijn broers met de paplepel ingegoten. Kinderen Brink volgen vaders werk kritisch. "Ja, van huis uit hebben we natuurlijk wel vaak gesprekken en discussies", zegt Erwin. "Het is vaak even een appje sturen of hem even de gek aansteken over hoe het met de provincie gaat. Om hem even op scherp te zetten."



Vader Brink kon altijd wel lachen om het commentaar, maar daagde zijn kinderen ook uit om actief te zijn in de maatschappij. "Dan zeg ik wel eens: 'Als als je denkt dat je het beter kunt, wat let je om ook mee te doen?'"



Verschillen

In de schuur van het melkveebedrijf kijken de twee elkaar aan als er naar verschillen wordt gevraagd. "Ja die zijn er niet," zegt Erwin. "Ik denk dat hij wel een kloon is," reageert Henk op zijn zoon. "Het enige dat Erwin echt van zijn moeder heeft is de rust. Ik ben wat impulsiever denk ik."