Windmolenbouwers Emmen toch weer met elkaar in gesprek

EMMEN - Windmolensbouwers Raedthuys en Yard gaan toch met initiatiefnemer Jeroen Deddens om tafel.

"We zijn nu toch uitgenodigd voor een gesprek zonder die voorwaarden vooraf", laat Arthur Vermeulen, directeur windenergie bij Raedthuys weten.Een eerder gesprek tussen alle partijen werd per mail afgeblazen door Wim Stapel, adviseur en woordvoerder van Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht. Hij schreef dat een overleg geen zin heeft als Raedthuys en Yard het niet eens zijn met de randvoorwaarden uit de opgestelde structuurvisie.Deze voorwaarden houden in dat windmolens niet hoger dan 150 meter mogen worden, tenzij omwonenden het daarmee eens zijn. Raedthuys en Yard zijn van mening dat windmolens van maximaal 150 meter, met het oog op de huidige ontwikkelingen op windmolengebied, niet meer rendabel genoeg zijn.Vervolgens kwam Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht met een plan voor een stuk of zeven windmolens van maximaal 150 meter voor locatie Pottendijk, genaamd Energiepark Pottendijk. Raedthuys en Yard wisten niets van dat plan.Aankomende dinsdag gaan Raedthuys en Yard om tafel met Deddens. "We laten ons graag informeren over het initiatief", zegt Vermeulen. "We zijn benieuwd hoe zij denken wél een windpark voor elkaar te krijgen met deze voorwaarden."Uiteindelijk is het de bedoeling dat er op drie locaties in Emmen windmolens komen. Naast locatie Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge, komen er ook turbines langs de N34 en bij de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum.