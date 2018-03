Deel dit artikel:











Al dertien weken heerst de griep De griep is nog steeds niet weg uit Nederland (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De griepgolf in Nederland is nog altijd niet voorbij. Het is de dertiende week op rij dat veel mensen op bed liggen met griepachtige klachten, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.





Officiële epidemie

Afgelopen week gingen 165 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten, ongeveer evenveel als de week daarvoor. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie.



In het Noorden zijn



Ziekenhuizen overvol

Huisartsen zien vooral veel jonge kinderen en ouderen met griepachtige verschijnselen. Daarbij zijn er dit jaar veel meer 65-plussers met longontsteking. Nederlandse ziekenhuizen liggen al weken overvol met grieppatiënten. Daardoor moesten veel ziekenhuizen operaties afzeggen.



