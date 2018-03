Cel en tbs voor liegende Asser brandstichter

ASSEN - Een 58-jarige man in Assen is veroordeeld tot één jaar en tbs met dwangverpleging. Hij stak op 3 april vorig jaar stukken stof in zijn flat in de wijk Lariks in brand.

Dat het niet heeft geleid tot een uitslaande brand met gevaar voor de bejaarde buren van de man, is niet te danken aan de Assenaar, stelt de rechtbank. Door het snelle ingrijpen van een medewerkster van de woningcorporatie, die de brand ontdekte en 112 belde en de brandweer is voorkomen dat het helemaal misging.De schade bleef beperkt tot de slaapkamer van de Assenaar. De man, die volgens de rechtbank geestelijk ernstig ziek is, stichtte de brand naar eigen zeggen in opdracht van een stem. De rechtbank gelooft hem niet, omdat er volgens deskundigen geen aanwijzingen zijn dat hij lijdt aan een psychotische stoornis. De man staat bekend als een leugenaar, die gaat liegen als hij in de problemen komt.Hij beweerde tijdens het geestelijke onderzoek onder meer dat hij als militair op missie is geweest en posttraumatische stressklachten heeft. Uit onderzoek bleek dat de man nooit militair is geweest.De rechtbank stelt dat hij ook heeft gelogen over het horen van de stem. In de weken voor hij brand stichtte, gaf de man meerdere keren aan dat hij vond dat hij te weinig hulp kreeg van de GGZ. “Dit lijkt op een poging de door hem gewenste zorg af te dwingen door te doen alsof hij een psychose had”, aldus de rechtbank.Omdat de kans groot is dat de man weer ernstige misdrijven gaat plegen als hij niet behandeld wordt, moet hij naar een tbs-kliniek, oordeelt de rechtbank. De man is vaker behandeld in gewone klinieken, maar loog zijn behandelaars vaak voor. Om te voorkomen dat dit weer gebeurd, ziet de rechtbank tbs met dwangverpleging als enige optie.De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.