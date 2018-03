Horecaondernemer Meppel vecht sluiting van café en restaurant aan via rechter

MEPPEL - De eigenaar van café De Tapperij in Meppel stapt naar de rechter om de sluiting van zijn café en het naastgelegen restaurant La Tasca van tafel te krijgen. De gemeente Meppel heeft de zaken voor een half jaar op slot gezet.

In het café werd eind oktober een hoeveelheid harddrugs gevonden. Volgens burgemeester Korteland van Meppel ging het om 16 gram cocaïne , 32 keer de hoeveelheid die wordt gezien als bezit voor eigen gebruik.Vanwege het overtreden van de Opiumwet en de zogeheten beleidsregel hard- en softdrugs sloot de gemeente het café. Ook werd de horecavergunning ingetrokken. Een 52-jarige vrouw uit Meppel werd als bezoekster van het café aangehouden. Zij had de handelsvoorraad aan drugs bij zich.Eigenaar Nathan Smits van de Tapperij heeft via een bezwarenprocedure bij de gemeente geprobeerd de sluiting van tafel te krijgen, maar zonder succes. Hij vindt het onterecht dat zijn zaak op slot is gezet, omdat een bezoeker in overtreding was. De eigenaar heeft naar eigen zeggen geen strafbaar feit begaan.Smits vecht de zaak op 27 maart aan bij de rechter: "Ik heb een voorlopige voorziening aangevraagd. Ik mag mijn zaken nu eind april weer openen, maar ik hoop via de rechter een paar weken winst te behalen. En het belangrijkste voor mij is dat ik mijn drankvergunning terug krijg. Anders ben ik nog steeds gestraft als mijn café weer open gaat."