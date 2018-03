Provincie zet streep door komst outletcenter Assen

ASSEN - Assen krijgt geen Factory Outlet Centrum (FOC). De provincie heeft besloten niet met een voorstel voor een outletcenter te komen, waarmee het plan definitief van de baan is.

Begin 2015 werd duidelijk dat bij het TT Circuit een grote outlet moest komen. In het oorspronkelijke plan moest OutleTT Assen anderhalf miljoen mensen per jaar trekken. Ook de binnenstad zou profiteren, maar ondernemers dachten daar anders over.Initiatiefnemer Raymond Coronel heeft al die tijd vertrouwen gehouden in de plannen. Volgens hem konden ondernemers in de binnenstad juist profiteren van de vele mensen die naar Assen zouden komen.Om politiek Drenthe toch over de streep te trekken, heeft Coronel samen met de gemeente Assen zijn oorspronkelijke plan aangepast. Het oude plan moest meer worden aangekleed.Nu blijkt dat het vernieuwde plan ook niet op steun van de provincie kan rekenen.Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra is de provincie bereid na te denken over een andere invulling van het gebied rondom het circuit. "Maar het college van GS constateert dat grootschalige detailhandel dominant is in de plannen. De rest van de visie bewust voor het grootste deel op intenties die nog lang niet op uitvoering gericht zijn."