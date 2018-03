Emmenaar de cel in voor extreem geweld

ASSEN/EMMEN - Voor in totaal acht misdrijven is een 23-jarige man uit Emmen veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn agressie- en verslavingsproblemen.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.Op 24 juli vorig jaar viel de man op de kermis tijdens het festival C'est la Vie zonder reden een jongen aan die hem groette. Hij duwde hem, nam hem in een armklem en kneep zijn keel dicht, waardoor de jongen geen lucht kreeg. Daarna gaf hij de jongen zes vuistslagen op het hoofd.Een man die hem daarna aansprak op zijn agressieve gedrag tegen zijn vriendin, werd door de Emmenaar met één vuistslag knock-out geslagen. Daarna stampte hij met zijn schoen in het gezicht van het bewusteloze slachtoffer. De rechtbank ziet dit als een poging tot doodslag en spreekt in haar vonnis van ‘zeer heftig geweld’. De klappen en trappen hadden tot de dood van de twee slachtoffers kunnen leiden, aldus de rechtbank.Een van de agenten die hem wilde aanhouden, beet hij tot bloedens toe in de arm. In oktober was de man opnieuw agressief tegen de politie. Hij mishandelde meerdere agenten toen die hem wilden aanhouden, nadat hij een winkelruit had ingegooid.De Emmenaar is ook veroordeeld voor bedreiging van zijn schoonmoeder in april vorig jaar en voor nog een mishandeling in Emmen. Hij deed op 17 april ook erg agressief tegen zijn vriendin op straat. Een voorbijganger sprak hem daarop aan. Die man kreeg ook een vuistslag en belandde met een blauw oog en een gebroken neus op de grond.De man is vanwege zijn psychische problemen en verslaving verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.