Wethouder over afketsen outletcenter: De stoom komt uit mijn oren

ASSEN - Wethouder Ruud Wiersema baalt als een stekker nu de provincie een dikke streep zet door de plannen voor het outletcenter bij Assen. "De stoom komt uit mijn oren."

Wiersema geeft toe dat hij heel teleurgesteld is over de beslissing van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. "Ik heb weleens vrolijkere dagen gekend. Er gaat een enorme kans verloren om Noord-Drenthe op de kaart te zetten en om een enorme economische impuls te realiseren."Of de andere bouwplannen, zoals een ijsbaan en hotel, door kunnen gaan, komt te vroeg, vindt Wiersema. "Ik ken het nieuws nog maar net, we hebben de consequenties nog niet goed kunnen beoordelen. Maar het wordt er allemaal niet gemakkelijker op, dat mag duidelijk zijn.”Wiersema heeft initiatiefnemer Raymond Coronel op de hoogte gebracht van het nieuws. "Hij was ook teleurgesteld", stelt de wethouder. "We hebben afgesproken dat we, nadat we alle media ter woord hebben gestaan, contact met elkaar opnemen om te bespreken hoe we verder moeten gaan."Hoewel Wiersema blij is dat er nu duidelijkheid is, is hij niet blij over de totstandkoming ervan. "Duidelijkheid, daar is iedereen voor. Maar dan op basis van de goede afweging, de goede argumenten en wat mij betreft in die arena waar het ook een plek hoort te krijgen. En dat is niet aan de tafel van vier gedeputeerden, maar in de arena waar de totale Provinciale Staten spreken. Ik vind dit onbevredigend. Het boek is voor mij nog niet uit."