Tien maanden cel geëist voor opslag 75 kilo softdrugs

ASSEN/EMMEN - In het huis van een 43-jarige man uit Emmen vond de politie in september 2016 bijna 12 kilo hasj en 63 kilo hennep. Hij bewaarde de drugs voor een kennis met een coffeeshop, verklaarde de man dinsdag in de rechtbank in Assen.

De officier van justitie eiste tien maanden gevangenisstraf tegen hem. In de woning in de wijk Emmerhout werden ook een wapen met kogels gevonden in een kluis. Die had de man stiekem gehouden na zijn vertrek bij zijn vorige werkgever, een beveiligingsbedrijf, vertelde hij.De politie ging op 7 september 2016 naar zijn woning, na een tip via het Team Criminele Inlichtingen. De anonieme tipgever vertelde dat de man veel drugs en mogelijk ook een wapen in huis had. Omdat hij er niet was, trapten agenten zijn deur in. Toen ze binnen drugs op tafel zagen liggen, besloten ze het hele huis te doorzoeken. De drugs, met een straatwaarde van zo'n 500.000 euro, lagen verspreid door de hele woning.Volgens de advocaat van de Emmenaar, Tjalling van der Goot, maakte de politie grote fouten bij het onderzoek. De agenten hadden nooit op basis van één tip het huis in mogen in gaan. Ook de doorzoeking was tegen de regels: ze hadden eerst toestemming moeten vragen aan de rechter-commissaris.Door de fouten is het bewijs -de drugs en het wapen- onrechtmatig verkregen en mag het niet worden gebruikt voor het bewijs, bepleitte Van der Goot. Dan blijft volgens hem als enig bewijs de bekentenis van de Emmenaar over en dat is niet genoeg om hem te veroordelen.De officier van justitie erkende de fouten van de politie, maar vindt niet dat die gevolgen moeten hebben voor de strafzaak. De rechtbank beslist op 27 maart.