Politiek nog lang niet eens over invulling terrein PB-hoeve

ZUIDLAREN - De politieke partijen in de gemeente Tynaarlo verschillen nog erg van mening over de invulling van het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren. Dat bleek vanmiddag tijdens het debat in Drenthe Kiest.

De gemeente werd deze week na tien jaar eigenaar van de 17 hectare grond waarop ooit het bekende beurscomplex stond. Kosten: zeven miljoen euro. De VVD wil dat het terrein wordt ingevuld met woningen en drie supermarkten. "We gaan Zuidlaren iets bieden dat meerwaarde heeft", zegt fractievoorzitter Nina Hofstra. "De supermarkten functioneren op dit moment niet optimaal, dus dat heeft de hoogste prioriteit."Ook Gemeentebelangen sluit niet uit dat de komst van drie supermarkten een goede invulling is. Lijsttrekker Peter van Es: "De supermarkten zitten in een te klein jasje en er zijn problemen met parkeren. De locatie Prins Bernhardhoeve zou een goede oplossing kunnen zijn."PvdA en D66 vinden zo'n invulling veel te voorbarig. Vooral omdat uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de inwoners de situatie in Zuidlaren goed vindt zoals die is. PvdA-lijsttrekker Koos Dijkstra is ook bang voor de komst van een discountsupermarkt waardoor de andere twee minder inkomsten hebben. De PvdA kiest ervoor om geen supermarkten op het terrein van de voormalige PB-hoeve te vestigen, hooguit een noodwinkel van de Albert Heijn.GroenLinks meent dat het tijd wordt om een integraal plan op te stellen. Niet van tevoren al bepalen wat er moet komen, dat is een klassieke fout, zegt lijsttrekker Klaas Kuipers. "Het is jammer dat er nu al een schets ligt, die de discussierichting bepaalt. Je moet kijken wat de mogelijkheden zijn, wat wij willen en wat de inwoners willen."Ook het CDA vindt dat er eerst maar eens gekeken moet worden wat de ondernemers en de inwoners vinden. Lijsttrekker Hanneke Wiersema: "Alles wat op het terrein van de voormalige PB-hoeve gebeurt zou een versterking kunnen zijn van het winkelcentrum. Dat we de zaak nu los hebben biedt mooie kansen."De VVD vindt dat je wel een ruggengraat moet neerleggen. "Je kunt niet met een blanco velletje de samenleving in", zegt Nina Hofstra. "Er wonen tienduizend mensen in Zuidlaren en er zijn evenzoveel wensen. Wij zijn aangenomen om experts in te huren en een verhaal neer te leggen. Een blanco velletje wordt natuurlijk helemaal niks."Leefbaar Tynaarlo vindt één supermarkt op de nieuwe locatie wel genoeg, daarnaast zou er woningbouw kunnen komen. "We hebben in 2014 en 2015 de kaders gesteld", zegt lijsttrekker Casper Kloos. "Daarin staat dat er één supermarkt op het terrein moet komen: de Albert Heijn. Als je een betrouwbare overheid wilt zijn, moet je daarmee aan de slag. Naast een supermarkt en woningbouw zou je verder kunnen denken aan een zorgcentrum en misschien moet je wel wat grond reserveren voor een rondweg."Nina Hofstra van de VVD vindt dat volstrekt onrealistisch en verwacht dat de gemeente jarenlang in juridische procedures terechtkomt als ze de ene supermarkt wel toestemming geeft om zich daar te vestigen en de andere niet. "Er ligt wel een vergunning voor een tijdelijke supermarkt, maar geen bestemmingsplan waarin staat dat er definitief één supermarkt komt", aldus Hofstra.De ChristenUnie vindt de voormalige PB-hoeve een prachtig terrein, dat tal van mogelijkheden heeft. Lijsttrekker Henny van den Born: "Ik vind het jammer dat de discussie zo beperkt gevoerd wordt. Appartementen voor senioren is vraag naar, huurwoningen, je zou een deel kunnen gebruiken als evenemententerrein of als parkeergelegenheid. Praat nog een tijdje door met de inwoners."Kortom: zware verdeeldheid in de gemeente Tynaarlo over dit onderwerp.Dagelijks is er om 17.15 uur bij RTV Drenthe Drenthe Kiest met een lijsttrekkersdebat. Vandaag was Tynaarlo , morgen zijn de lijsttrekkers van Midden-Drenthe aan de beurt.