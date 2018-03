Detailhandel Noord: Winkeliers blij met provinciale streep door komst outletcenter

Het outletcenter in Assen gaat niet door. Winkeliers in de binnenstad van Assen zijn blij, volgens Detailhandel Nederland (afbeelding: OutleTT Assen BV)

ASSEN - Detailhandel Nederland, MKB Noord en InRetail zijn blij met het besluit van Gedeputeerde Staten om niet naar de Provinciale Staten te komen met een voorstel voor een Factory Outlet Center (FOC).

Dit laten de organisaties in een gemeenschappelijke verklaring weten.Volgens woordvoerder Viktorija van Zijp staan ook gemeenten Hoogeveen, Veendam, Smallingerland en Stadskanaal achter het besluit."De komst van het FOC zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de retail in de regio", staat er in het bericht te lezen. "De binnenstad van Assen, de provinciehoofdstad, heeft een leegstand van 21,9 procent, dat is bijna drie keer zoveel als het landelijk gemiddelde van 7,8 procent. De komst van het FOC zou de leegstand alleen maar versterken."De organisaties sluiten hoopvol af: "Nu het plan van de baan is, kunnen we gezamenlijk als regio verder aan de slag, met enerzijds de duidelijke focus op onze binnensteden en dorpskernen en anderzijds een bovenregionale leisure attractie die niet kannibaliseert op de binnensteden en dorpskernen."