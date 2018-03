Deel dit artikel:











Boekenweek 2018: het favoriete boek van IVN-projectleider Agnes Bakker Agnes Bakker met haar favoriete natuurboek (foto: Agnes Bakker)

De Boekenweek 2018 staat dit jaar in het teken van natuur. Daarom vertelt elke week iemand uit de Drentse natuur over zijn of haar favoriete boek. Vandaag het favoriete boek van IVN-projectleider Agnes Bakker.

Natuur is volgens Bakker een prachtig thema. Het doet haar terugdenken aan haar jeugd, toen haar boekenkast vol stond met natuurboeken.



"Ondertussen zijn deze boeken verplaatst naar de boekenkast van mijn oudste zoon, die niets liever doet dan met zijn neus in de natuurboeken duiken. Het liefst gaat hij bij mijn collega Guido Lek op visite, aangezien daar echt een boekenkast van meters staat, die vol zit met de meest fantastische naslagwerken rondom natuur over de hele wereld."



Vette shit

Om de vraag te kunnen beantwoorden wat haar favoriete natuurboek is, moet ze zich een weg banen door de puberkamer van haar zoon.



"Ik zag daar Kijken met je handen staan van Midas Dekkers & Angela de Vrede. Een boekje dat ik al sinds mijn jeugd heb en waarin je allerlei ontdekkingen kunt doen over de verrassende natuur dichtbij. Een inspiratiebron voor mijn werk bij IVN. Toen ik ouder werd heb ik nog vele boeken gelezen van Midas Dekkers. Vooral De kleine verlossing of de lust van het ontlasten vond ik geniaal. Dit boek inspireerde mij ook tot het ontwikkelen van een onderwijsproject Vette shit."



Hele stapel

En dat was niet het enige boek dat Bakker tegenkwam. "Naast dit boekje nam ik nog een hele stapel mee naar beneden: Fred & Wilma in de Vinexwijk (maak van je huis een zelfvoorzienend paradijs), Het laatste kind in het bos (hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur), De kleine gids voor de niet-bestaande vogels van Europa (een absolute must voor elke vogel- en kunstliefhebber), Het penisduel en ander strategisch seksueel gedrag van dieren, Opnieuw beginnen (terug naar de natuur uit 1973) en Dieren met vreemde manieren (opmerkelijk diergedrag uit de natuur). Eigenlijk kan ik niet zo goed kiezen wat nou mijn lievelingsboek is."



Erik of het klein Insecteboek

Toch kwam ze uiteindelijk tot een keuze. "Tot ik nog even in de boekenkast op de gang keek en daar viel mijn oog op Erik of het klein Insectenboek. Hoe kon ik die nou zijn vergeten?! De oude klassieker van Godfried Bomans. Wat heb ik dat boek ontzettend vaak gelezen. Toen ik jong was, maar ook als student en vaak nog als volwassene. Ook voorgelezen aan mijn kinderen en de film gekeken natuurlijk. Een boek dat in 1939 is geschreven en nu nog vele kinderharten bereikt. Een boek waarin Godfried je meeneemt in de uiterst wondere wereld van de bewoners van de Wollewei. Een avontuurlijke, magische wereld met insecten die zich als mensen gedragen."