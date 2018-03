Westerveld pakt modderbad Bospub Dwingeloo aan

DWINGELOO - De zandweg naar de Bospub in Dwingeloo is vanaf morgen weer toegankelijk. De gemeente Westerveld en de eigenaresse Aniek van der Meiden kwamen vandaag tot een oplossing voor de weg die in een modderpoel is veranderd.

Auto's kwamen de afgelopen dagen vastzitten in de modder. Dat had tot gevolg dat klanten wegbleven. Van der Meiden zette verkeersregelaars in om bestuurders te begeleiden en legde rijplaten in het aangrenzende land, waar auto's over heen konden rijden. Al vijf jaar is de uitbaatster in gesprek met de gemeente Westerveld over de weg.De gemeente zag het als een probleem van de uitbaatster zelf en niet als de eigen verantwoordelijkheid. Er kwam nog wel een voorstel van de gemeente aan de uitbater van de Bospub om mee te betalen aan de verharding van de weg. "Dat gaan we niet doen, want dat kost te veel geld", aldus Van der Meiden.De gemeente maakt de weg morgen, tot opluchting van Van der Meiden, wel toegankelijk door de bovenste baggerlaag te verwijderen en een stevige puinfundering aan de onverharde weg te leggen. "We zoeken nog wel naar een oplossing voor de langere termijn, bijvoorbeeld de afwatering die dusdanig moet worden aangepakt. Een aannemer uit Hoogersmilde gaat daarin advies uitbrengen voor een definitieve oplossing", zegt de eigenaresse van de Bospub.