Drenthe krijgt rustpunten langs fiets- en wandelroutes Fietsers en wandelaars kunnen vanaf april in Drenthe bij speciale rustpunten even uitrusten (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

ASSEN - Stichting Rustpunt plaatst door heel Nederland speciale rustpunten. Plekken langs een fiets- of wandelpad waar je even rustig, ongedwongen kunt uitrusten. Drenthe had tot nu toe geen rustpunt, maar daar komt verandering in.

"Op zeer korte termijn al", geeft directeur Fred Heemskerk van Stichting Rustpunt aan. "Het heeft lang geduurd, omdat het tijd nodig had." Een rustpunt biedt de mogelijkheid om naar de wc te gaan of om een fietsaccu op te laden. "Vaak mag je zelf ook nog een kopje koffie zetten."



Alle rustpunten liggen aan een fiets- of wandelroute, vaak op een particulier erf met of zonder agrarische bestemming.



Honderden punten

In heel Nederland zijn er de afgelopen jaren al meer dan 550 van dit soort punten geopend. Het project begon in Salland, Overijssel, en spreidt zich langzaam uit over de rest van Nederland. "Steeds meer mensen raken geïnteresseerd in het idee en nu komen we ook aan in Drenthe", aldus Heemskerk.



De Drentse borden moeten nog ontwikkeld worden. In april moeten de eerste deelnemers beginnen.