Raad Westerveld akkoord met extra budget bouw nieuw dorpshuis Diever

DIEVER - Geen discussie vanavond in de gemeenteraad van Westerveld over het extra budget voor de bouw van een theaterzaal en sporthal in Diever.

De gemeenteraad was in Diever vanwege een extra raadsvergadering. Oorzaak: de vervangende accommodatie van het Dingspilhuus gaat 4,5 ton extra kosten en komt uit op een investering van zo'n twee miljoen euro. Kosten vanwege aanpassingen aan het pand en hogere bouwkosten.Zo moet de onderkant van het pand volgens de welstandscommissie worden gemetseld. Bovendien komt er een glazen wand. De raad vroeg eerder al om een grotere sporthal en een tribune.Twintig jaar lang duurde de discussie over een nieuw dorpshuis in Diever. De raad durfde het niet aan om te veel discussie te voeren over extra gelden. Fractievoorzitter Jan Puper van de PvdA vond het welletjes zo. "Het kost geld door jarenlange vertraging en slap beleid van ons als raad. Daar staan wij voor en gaan akkoord.”Progressief Westerveld vond het geen bedrag om van te schrikken. "De trein rijdt nog en het eindstation komt in zicht. Je moet nooit uit een rijdende trein stappen. Dat doen we ook niet”, zei raadslid Gerard Goedhard.En daarmee is de discussie klaar. Scholengemeenschap Stad en Esch investeert extra in de theaterzaal. En de gemeente draagt ook bij in de bouw van de sporthal.Volgens wethouder Homme Geertsma is het besluit belangrijk voor de bouw. De aannemer kan nu de staalconstructie bestellen. Daar zit levertijd op. Rond de winter moet het gebouw dicht zijn, zodat ze binnen aan de slag kunnen.