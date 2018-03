Automobilist omgekomen bij ongeluk Wapserveen

HAVELTE - Op de Van Helomaweg bij Wapserveen is vanavond een automobilist overleden bij een ongeluk.

De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een boom en moest door de brandweer uit het voertuig bevrijd worden. Ook het traumateam was ter plekke voor medische assistentie. De automobilist overleed kort na het ongeluk aan zijn of haar verwondingen.De politie kan nog geen informatie geven over het geslacht, de leeftijd of de woonplaats van het slachtoffer.