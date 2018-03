Deel dit artikel:











Over twee maanden gaat het los in het centrum van Emmen De presentatie van Peter van Dijk trok veel inwoners (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Over ongeveer twee tot drie maanden is het zover. Dan begint de bouw van zowel de woontoren van 61 meter hoog als van de Wildlands-flat in het centrum van Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Dat maakte projectontwikkelaar Peter van Dijk vanavond bekend tijdens een inloopavond, georganiseerd door EOP Emmen Centrum.



'Eindelijk zover'

De omstreden woontoren, die eerst 74 meter hoog zou worden, komt op de hoek van de Weerdingestraat en de Hondsrugweg. "Het is eindelijk zover", zegt Van Dijk. "Ik had een jaar geleden gehoopt te kunnen beginnen." Onder andere bezwaarmakers vertraagden het proces rond de komst van de woontoren, die zeventien verdiepingen telt. De appartementen zijn allemaal al verkocht. De toren heeft uiteindelijk qua hoogte ingeboet, hij wordt nu ruim dertien meter lager dan in het oorspronkelijke plan.



Plan Westerstraat

Van de toren naar de Westerstraat. Want ook daar heeft Van Dijk iets voor bedacht. Op de plek van dertien vervallen garageboxen komt een appartementencomplex voor jongeren. Bij de 28 huurappartementen komen negen parkeerplaatsen.



Van Dijk geeft aan dat het financieel bijna niet haalbaar is, maar dat hij zijn best wil doen voor dit gedeelte van het centrum."Het is daar al dertig jaar een dikke rotzooi", zegt de projectontwikkelaar. "Ik ben blij dat het weer mooi wordt."



Na overleg met omwonenden is er een woonlaag uit het plan geschrapt. Beneden komt een kantoorruimte. Een inwoner vraagt of daar wel animo voor is. "Nee, totaal niet", erkent Van Dijk. "Maar er moet iets komen. En er mag geen winkel in. Ik denk dat het uiteindelijk wel goedkomt."



Hotel aan Raadhuisplein

Het grootste gedeelte van de avond draaide uiteindelijk om de komst van het Fletcher Hotel naar het centrum van Emmen. Aan het Raadhuisplein komt een complex met het hotel dat 88 kamers krijgt. Het hotel wordt helemaal in Wildlands-sferen.



"De auto's die nu op het Willinkplein staan, gaan naar beneden toe", zegt hij. De parkeergarage wordt uitgebreid, zodat er tweehonderd auto's bij in kunnen. In het te bouwen complex komt grand-café Het Postkantoor, de Rabobank en verder kantoorruimte. Ook is er een nieuwe huurder bekend, maar Van Dijk wil de naam nog niet zeggen. "Dat willen zij graag zelf doen."



Hoe de hoogbouw aan het Raadhuisplein er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. Een paar inwoners uit de zaal uitten daar hun zorgen over. Peter van Dijk beloofde bij hen langs te gaan met de uiteindelijke schetsen, die over twee tot drie weken klaar moeten zijn.



Ook gaat de Emmer projectontwikkelaar nog aan de slag met winkelcentrum De Weiert. Plannen daarvoor werden vanavond nog niet op tafel gelegd, omdat er nog het een en ander ontwikkeld moet worden.



'Niet gezond'

Ook gaf Van Dijk aan andere ontwikkelaars de kans te willen geven in Emmen. "Ik heb nu nog vier projecten lopen", legt hij uit. "Soms kan ik de krant niet openslaan zonder dat er een project van mij in staat. Dat is niet gezond."



"Helemaal mee eens", luidde een reactie vanuit de zaal. Voorlopig zit de projectontwikkelaar nog niet stil, over twee maanden wordt er nog een plan voor Emmen gepresenteerd. Het is nog niet bekend waar dat over gaat.