Verpauperd Losa-gebouw Emmer-Compascuum kan eindelijk tegen de vlakte

EMMER-COMPASCUUM - Er is overeenstemming tussen ondernemer Erwin Arling uit Emmer-Compascuum en supermarktconcern Aldi.

De Duitse supermarktgigant wil graag uitbreiden en op de plek van het Losa-pand in het dorp bouwen, aan het Hoofdkanaal Westzijde.Aldi diende hiervoor in december 2016 een plan in bij de gemeente Emmen, die daar maar al te blij mee was. Het verwaarloosde pand, volgeplakt met affiches, kon op deze manier tegen de vlakte. Het verpauperde gebouw is een doorn in het oog van veel inwoners.Ook van ondernemer Erwin Arling, maar toch kon hij naar eigen zeggen niet anders dan bezwaar maken tegen de plannen van Aldi. “De Aldi wil een blinde muur van dertig meter voor de ingang van mijn panden maken", zei hij vorig jaar oktober tegen RTV Drenthe.Arling bevestigt nu dat er overeenstemming is met de Aldi, maar kan verder niks zeggen vanwege een zwijgplicht. Eind vorige maand liet de ondernemer weten dat er gesproken werd over een vergoeding, maar toen ging hij niet akkoord.Niet alleen wordt het Losa-terrein nu dus aangepakt. Vorige maand presenteerde de gemeente Emmen een plan voor een nieuwe sporthal. Ook is het idee daarbij om de openbare ruimte aan te pakken en aan nieuwbouw te doen. Hoe dat er uiteindelijk uit komt te zien, is nog niet bekend. De gemeente gaat daarover met betrokkenen in gesprek.