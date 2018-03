Politiek in Assen zet handtekening voor regenboogpad

ASSEN - Het wordt zaterdag een kleurrijke boel in Assen. Dan gaan gemeenteraadsleden van alle politieke partijen met stoepkrijt een veelkleurige voetgangersoversteekplaats op het fietspad tekenen op het Koopmansplein.

De actie is opgezet door GroenLinks. Het is een begin voor een definitief regenboogpad, dat komt te liggen tussen de Weierspoort en de trappen naar De Nieuwe Kolk. Hiervoor zijn plannen in de maak, die komende voorjaar worden uitgevoerd.Een regenboogpad is een zebrapad, maar dan in de kleuren van de regenboogvlag . Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de positie en sociale acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender- en interseksuele mensen (LHBTI’ers).In veel plaatsen over de hele wereld zijn al regenboogpaden aangebracht. Drenthe is de eerste regenboogprovincie van Nederland.