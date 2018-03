Deel dit artikel:











Wielrenner Roy Eefting breekt arm Wielrenner Roy Eefting breekt arm (foto: Memil-CCN)

WIELRENNEN - Roy Eefting heeft bij een valpartij in de Tour de Taiwan z'n linkerarm gebroken.

Geschreven door Karin Mulder

De 28-jairge Drent kwam tijdens een afdaling in de derde etappe ten val. Virtueel reed hij op dat moment in de groene sprinttrui. Op Instagram laat de oud-inwoner van Grolloo dan ook weten: "From getting green, to the hospital".



Eefting rijdt voor de Finse continentale ploeg Memil-CCN