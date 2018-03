Deel dit artikel:











Districtskampioenschappen wielrennen naar Gieten Jeff Vermeulen won de districtstitel in 2016 (foto: Karin Mulder)

WIELRENNEN - Gieten is op tweede pinksterdag het decor van het districtskampioenschap Noord.

Geschreven door Karin Mulder

Zo'n 350 wielrenners uit Friesland, Groningen en Drenthe strijden dan om dertien titels in verschillende klassen. Vorig jaar was het districtskampioenschap nog in Harkema.



Vrijwilligers van de Toer Fiets Club Gieten, MTB de Hondsrug, de Vereniging Gieter Wielerronde en de Stichting Superprestige Gieten zullen samen met wielervereniging De Meteoor Assen/Roden het kampioenschap op maandag 21 mei organiseren.