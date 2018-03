Deel dit artikel:











Alcides treft Drachtster Boys in kwartfinale districtsbeker Alcides (in het geel) in actie tegen Rolder Boys afgelopen zondag (foto: Van Oost Media)

VOETBAL - Zondageersteklasser Alcides, de enige Drentse troef die nog over is in de strijd om de noordelijke districtsbeker, moet het in de kwartfinale opnemen tegen Drachtster Boys.





Wanneer Alcides de zaterdagtweedeklasser uit Friesland verslaat plaatst de Meppeler club zich voor het landelijke bekertoernooi volgend seizoen.



Drachtster Boys

De route van Drachtster Boys ging via Oerterp, BCV en Begum in de poulefase en vervolgens versloeg het elftal van trainer Hans van der Ploeg achtereenvolgens WTOC, Oeverzwaluwen, Jubbega en Oranje Nassau.



Alcides

DESZ, Ruinerwold en WVF waren de tegenstanders in de poulefase van Alcides, dat in de knockoutfase afrekende met Steenwijker Boys, VWC, Oudehaske en LAC Frisia



De overige kwartfinaleduels zijn:

Staphorst - Pelikaan S.

Urk - Be Quick Dokkum

