Verkeer, windmolens en traag internet hoog op agenda 1e Exloërmond Inwoners van 1e Exloërmond praten over de toekomst van hun dorp. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

1E EXLOËRMOND - Inwoners van 1e Exloërmond hebben dinsdagavond actief meegedacht over de toekomst van hun dorp. Op uitnodiging van de gemeente Borger-Odoorn kwamen ze bijeen om te praten over de kansen en bedreigingen in hun woonomgeving. Dat moet leiden tot een gebiedsagenda.

De gebiedsagenda De Monden moet een soort spoorboekje worden voor de toekomst van 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond. Het Mondengebied heeft te maken met krimp en vergrijzing. Maar sommige bewoners zien daarin ook juist kansen. “Je zou die rust en ruimte juist moeten promoten”, zo stelde een aantal bewoners.



In de eerste gespreksronde benoemden de bewoners de sterke punten van hun dorp, zoals de ruimte, de privacy, maar ook het naoberschap. In de tweede ronde werden de bedreigingen op rode kaartjes geschreven. Traag internet, het te snel rijdende en toenemende verkeer en de komst van windmolens werden daarbij vaak genoemd. Ook het gebrek aan voorzieningen steekt sommige bewoners.



Snelste route

Over de verkeerssituatie zijn de meningen verdeeld. De doorgaande weg door 1e Exloërmond is een weg waarop 80 gereden mag worden. “In de andere linten in het gebied is dat niet zo. Mensen nemen met hun navigatie de snelste route en rijden daarom steeds vaker door ons dorp”, zo concludeerde een aantal mensen. Anderen zijn juist blij dat je nog 80 mag rijden, als daar dan ook maar op wordt gehandhaafd.



Gebiedscoördinator Wietze van der Harst was blij met de opkomst en de input. “Het was een waardevolle avond, waar we zeker iets mee kunnen. We gaan nu ook in 2e Exloërmond en Valthermond met inwoners in gesprek en we gaan nog enquêtes houden. Volgend jaar hopen we de gebiedsagenda klaar te hebben.”