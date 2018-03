Vastgoedeigenaren centrum Assen: Dit besluit geeft rust en ruimte

ASSEN - De Vereniging Vastgoedeigenaren Centrum Assen (VVAC) reageert verheugd op het afblazen van het FOC door de provincie.

"We zijn blij verrast met dit belangrijke signaal van het provinciebestuur", zegt voorzitter Caspar Wortman van de VVAC. "Ik had het niet voor de verkiezingen verwacht, dus wij waren wel verrast over het tijdstip."Het VVAC telt inmiddels vijftien leden en vertegenwoordigt 25 procent van het vastgoedbezit in het centrum van Assen. "Wij hebben onze ogen op de bal van de binnenstad. Dit besluit geeft lucht en ruimte om serieus en vol aan de slag te gaan met de plannen", vertelt Wortman."Twee jaar geleden is al gezegd dat als het FOC er niet komt, we fors gaan investeren in de binnenstad. En daar mag u ons op aanspreken."Wortman gelooft niet dat het besluit van de provincie betekent dat ook de Toeristische Zone Assen-Zuid niet doorgaat, zoals de initiatiefnemer van het outletcenter Raymond Coronel beweert. "De verschillende delen zijn ook los van elkaar te ontwikkelen. Ik geloof niet dat het hele plan omvalt als je het blokje FOC eruit haalt."