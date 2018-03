PEIZE - Gerard Kemkers en FC Groningen gaan uit elkaar. Uit verschillende gesprekken is gebleken dat beide partijen verschil van inzicht hebben over de te varen koers van de club.

Dat meldt RTV Noord . Kemkers, woonachtig in Peize, is sinds 2014 in dienst bij FC Groningen als manager Topsport en Talentontwikkeling. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van het Topsportzorgcentrum.