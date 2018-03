Deel dit artikel:











Dodelijk slachtoffer ongeluk Wapserveen is vrouw (27) uit Heerenveen Het slachtoffer is een 27-jarige vrouw uit Heerenveen (foto: Persbureau Meter)

WAPSERVEEN - De automobiliste die gisteren is omgekomen bij een auto-ongeluk bij Wapserveen, is een vrouw uit Heerenveen. Ze was 27 jaar, meldt de politie Drenthe.





Het ongeluk gebeurde op de Van Helomaweg. Door een nog onbekende oorzaak reed de vrouw tegen een boom aan. Kort na het ongeluk overleed ze.