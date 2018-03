Deel dit artikel:











Verkiezingsvlog: Een eigentijdse ganzenmarkt in Coevorden? Een eigentijdse ganzenmarkt in Coevorden? (foto: Van Oost media)

COEVORDEN - Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Maar de ganzenmarkt in Coevorden, is dat nog wel van deze tijd?





Vanavond is het negende verkiezingsdebat te zien bij RTV Drenthe. Deze keer staat de gemeente Coevorden centraal. Het debat wordt uitgezonden om 17.15 uur op TV Drenthe.



