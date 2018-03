Stelling: Schrappen outletcenter is een gemiste kans voor Drenthe

ASSEN - De kogel is door de kerk, het provinciebestuur werkt niet mee aan de komst van een Fashion Outlet Center bij het TT Circuit in Assen. Daarmee lijkt de komst van zo'n outletcenter zo goed als verkeken.

Initiatiefnemer Raymond Coronel is zwaar teleurgesteld en ook bij de gemeente Assen balen ze. Bij verantwoordelijk wethouder Ruud Wiersema kwam de stoom uit de oren toen hij van het besluit hoorde. Volgens de wethouder gaat er een 'enorme kans voor een economische impuls verloren'. De voorstanders gaan met elkaar om tafel om te kijken hoe het nu verder moet.Bij de tegenstanders gaat juist de vlag uit. Vastgoedeigenaren, MKB Noord en winkelorganisaties waren bang dat de komst van het FOC desastreuze gevolgen zou hebben voor de binnenstad en het winkelbestand van Assen en andere kernen in de regio.Wat denkt u, heeft de provincie het goede besluit genomen met het tegenhouden van het outletcenter, of niet?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe.Gisteren ging de stelling over houtkachels. We vroegen u of die verboden moeten worden. Een meerderheid van 67 procent van de stemmers was het daar niet mee eens. In totaal stemden er 5.499 mensen.