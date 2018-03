Deel dit artikel:











Schoolkinderen zetten schop in grond voor Boomfeestdag in Odoorn Gedeputeerde Henk Jumelet spreekt de boomplanters toe (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

ODOORN - Door heel het land wordt vandaag de 62ste editie van Boomfeestdag gevierd. Ook in Odoorn steken schoolkinderen de handen uit de mouwen voor dit feest van moeder Aarde.

Elke derde woensdag van maart vindt deze dag plaats, voor het behoud van bomen in de natuur. In Odoorn verzamelden vanochtend zich zo'n tachtig kinderen uit groep zes van OBS De Weiert (Odoorn), OBS De Zweng (Exloo) en De Daltonschool (Ees) bij theehuis de Poolshoogte in boswachterij Odoorn.



50.000 bomen

"De kinderen gaan vandaag zo'n tweehonderd bomen planten", zegt een aanwezige boswachter van Staatsbosbeheer. " Een bescheiden deel van wat er in totaal de grond in moet. Dit voorjaar worden dat er zo'n 50.000. Daar maken we nu een mooie start mee, na een lang winterseizoen."



De leerlingen sieren de omgeving met verschillende boomsoorten. "Er komen mooie lindes, die als een soort blikvanger fungeren. En verder planten we Douglassparren, beukjes en eikjes. Na zo'n vijf jaar zijn die ongeveer manshoog. Pas echt groot zijn ze na ongeveer 25 jaar", vertelt de boswachter.



Natuurlijke selectie

Niet alle bomen die geplant worden redden het volgens de boswachter. "Ze worden allemaal dicht bij elkaar gezet en zullen niet allemaal gaan groeien. Dat komt door de natuurlijke selectie. Er zijn winnaars en verliezers."



Na afloop van het planten konden de kinderen de overgebleven energie kwijt in het bouwen van een insectenhotel, zagen, broodjes bakken en verschillende sport- en spelactiviteiten.