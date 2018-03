Zorgplein Noord: Waarom moesten al die verzorgingshuizen worden gesloten?

ASSEN - Het idee achter de sluiting van verzorgingshuizen en aanpassen van verpleeghuizen was om ouderen langer thuis te laten wonen. Maar de effecten ervan zijn veel groter dan gedacht.

Directeur Ida Grasdijk van Zorgplein Noord ziet het effect terug in het aantal vacatures in de gezondheidszorg. Honderden per maand alleen al in de drie noordelijke provincies. Volgens Grasdijk is er veel te snel besloten om het helemaal anders te doen, zonder te weten welke effecten het heeft.Grasdijk: "Wat je nu ziet is dat mensen die uit het ziekenhuis komen niet in een verpleeghuis terecht kunnen en dus in het ziekenhuis blijven. Je moet wel nadenken wat een goeie mix is aan oplossingen."Het effect is wel geweest dat er verzorgend personeel op zoek is gegaan naar ander werk. "We hebben met stoom en kokend water nieuw beleid gemaakt. Het moest allemaal anders. Heel veel personeel in de zorg hebben we laten gaan. En nu komen we er achter dat het niet zo slim is geweest." Zorgplein Noord is een koepel van zorginstellingen in Noord-Nederland. Per maand hebben ze zo'n duizend vacatures in de gezondheidszorg. 2017 was wat vacatures betreft een topjaar. Maar voor al deze vacatures is geen personeel te vinden.Grasdijk is van mening dat men van tevoren had kunnen weten dat het sluiten van verzorgingshuizen en verpleeghuizen consequenties heeft. "Kijk maar naar de geboorte- en sterftecijfers. Dan had je kunnen zien aankomen dat we straks veel meer ouderen hebben. En ouderdom komt met gebreken. We hadden rustig moeten nadenken om te voorkomen dat we niet in deze valkuil zouden trappen."Terugdraaien hoeft wat haar betreft niet. "Zoals het was, was het ook niet goed. Mensen zijn heel goed in staat om langer thuis te blijven wonen. Alleen zijn de ziektebeelden complexer. Kijk maar naar dementie bijvoorbeeld. Je moet nadenken hoe je die gaat verzorgen. Die kun je niet thuis laten wonen."Volgens Grasdijk is het ook zaak om meer dan voorheen te gaan nadenken over de inzet van nieuwe technologieën in de verzorging van ouderen thuis.