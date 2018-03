Deel dit artikel:











Verkiezingsvlog: Oversteken is in Assen een hele uitdaging Moet er een zebrapad komen op het Kerkplein in Assen?(foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het Kerkplein in Assen. De mensen die de plek kennen, zullen meteen begrijpen waar deze vlog over gaat. Namelijk over oversteken.





Vanavond is het elfde en één-na-laatste verkiezingsdebat te zien bij RTV Drenthe. Deze keer staat de gemeente Assen centraal. Het debat wordt uitgezonden om 17.15 uur op TV Drenthe.



Het laatste verkiezingsnieuws vind je op Drenthekiest.nl