Soort van de maand: waarom is het belangrijk om in actie te komen voor de bij?

Tijdens de Bijenwerkdag afgelopen weekend hebben meer dan vijfhonderd vrijwilligers hard gewerkt om onze provincie aantrekkelijker te maken voor de wilde bij. Waarom is dat eigenlijk nodig? En heeft het nut gehad?

De vrijwilligers plaatsten onder andere bijenhotels. "Dat heeft zeker zin gehad", aldus Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe. "Het plaatsen van een bijenhotel is bedoeld om het verhaal van de bedreigde bij te vertellen."Op meerdere locaties zijn bijenhotels geplaatst. Zoals in het Belevingsbos in Noordscheschut en in de wijk Oosterboer in Meppel. "We vragen de vrijwilligers die geholpen hebben, om in de gaten te houden of het hotel ook echt gebruikt wordt. Zo betrekken we mensen ook op de lange termijn bij het lot van de bij", aldus Pronk.Pronk: "De vrijwilligers hebben ook ruim zevenhonderd bij- en vlindervriendelijke struiken en zeventien fruitbomen geplant. Dat helpt de bij echt."In Nederland leven ruim 350 verschillende soorten wilde bijen. Meer dan de helft daarvan is bedreigd. Dat is een probleem, omdat het merendeel van onze gewassen voor de bestuiving afhankelijk is van bijen. Pas na bestuiving kunnen groenten en vruchten zich ontwikkelen. We hebben de bij dus hard nodig.Op de Vlinderkamp, aan de rand van Gieten, is een insectenmuur gebouwd. "Het is een heel kunstwerk geworden. De muur is een opeenstapeling van stenen in allerlei soorten en maten. Zo ontstaan kieren en holletjes waar insecten maar ook andere dieren een beschut plekje kunnen vinden. Voor de bijen is het een fijne plek waar zij zich in de zon kunnen opwarmen", vertelt Pronk.Om er achter te komen hoe het met de bij gaat, houdt Nederland Zoemt op 21 en 22 april een bijentelling . Iedereen die mee wil tellen, kan zich hiervoor opgeven.Jij kan ook je eigen bijen ‘houden’ in de tuin. Door in de tuin bijenhotels op te hangen, maak je jouw eigen AirbnBee!De AirbnBee moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet er een plekje zijn om eitjes te kunnen leggen en een plekje om te kunnen eten. Het plekje om eitjes te leggen kun je heel gemakkelijk zelf maken.Verzamel droge stengels van riet, bamboe of Japanse duizendknoop. Stengels van verschillende diktes werkt het beste, want dan komen er verschillende bijen in je hotel. Bind deze stengels strak bij elkaar met een touw en je bijenhotel is klaar.Je kunt ook een boomschijf van enkele tientallen centimeters dik nemen. Boor gaten van verschillende diameters (3-8 mm). Maak de gaten tussen 6 en 15 cm lang. Zorg dat de boorgangen zo glad mogelijk zijn. De bijen moeten er doorheen kunnen zonder dat ze beschadigen.Hang je AirbnBee op een zonnige en het liefst droge plek en plant er in de buurt planten met veel bloemen waar de bijen hun eten (nectar) kunnen halen. Een goede plant daarvoor is het duizendblad, maar ze houden ook van een vlinderstruik, krokussen of verschillende kruiden. Heel Drenthe Zoemt zet het Drentse platteland in het zonnetje. Zo wordt elke maand een plant of diersoort die hier voorkomt in het zonnetje gezet. Ook ROEG! besteedt aandacht aan de soort van de maand.De campagne is een samenwerking tussen verschillende natuurorganisaties, waaronder het IVN, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.