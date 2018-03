Lois Abbingh naar Russische topclub

HANDBAL - Handbalster Lois Abbingh speelt volgend seizoen voor Rostov-Don. De voormalig handbalster van E&O uit Emmen tekent voor twee jaar bij de Russische landskampioen.

"Ik wil heel graag Champions League spelen en dit is een kans die niet ieder jaar voorbijkomt", vertelt Abbingh tegen de NOS . "Het is nu of nooit."Het contract bij Rostov-Don lijkt een beloning voor een ijzersterk optreden tijdens het WK afgelopen december. Abbingh werd met Oranje derde. Ze was topscorer van Nederland met 58 doelpunten.Abbingh speelt nu nog voor Issy Paris in Parijs. Haar contract daar loopt af.