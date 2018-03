Twee nominaties voor RTV Drenthe bij NL Awards

ASSEN - RTV Drenthe is genomineerd voor twee NL Awards. De Awards zijn de jaarlijkse prijzen voor de beste producties van regionale omroepen.

RTV Drenthe is in de categorie 'Beste Radioprogramma' genomineerd met de podcast, gemaakt door verslaggever Marjolein Knol. Het is een terugblik op de TT-race in Assen van 25 juni 1983, waarbij een ongeval met een van de motorrijders vanuit het perspectief van verschillende aanwezigen wordt herbeleefd.Beluister de podcastIn de categorie 'Documentaire' is de RTV Drenthe-documentairevan Fatos Vladi genomineerd. De documentaire gaat over de geschiedenis van de laatste bewoners van een leegstaande, driehonderd jaar oude boerderij in Veeningen.Beluister de documentaireDe winnaars van de NL Awards worden woensdag 4 april bekendgemaakt op het NL Media Event, het jaarlijkse congres van de regionale omroepen.