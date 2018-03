Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 14 maart Hijken heet nu Hieken (foto: Drents op Stee)

In het nieuws in een minuut van woensdag 14 maart gaat het over het outletcentrum bij Assen. De provincie Drenthe heeft er een streep doorgezet. Initiatiefnemer Raymond Coronel is daar niet blij mee.

Verder gaat het over plaatsnaamborden in de provincie die 'verdrentst' zijn door de actiegroep Drents op Stee.



Ook aandacht voor de gemeente Coevorden. Daar komen bij alle basisscholen vogelhuisjes te hangen, om de eikenprocessierups te bestrijden.