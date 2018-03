Dit weekend in de Drentse natuur: 17 en 18 maart

Lekker naar buiten om te wandelen of ga je zondag een kijkje nemen bij de lammetjes van het Bargerveen? Dit is er dit weekend allemaal te doen in de Drentse natuur.

Het is voorjaar dus weer tijd voor een krokuswandeling op het landgoed Overcingel. Een gids vertelt je zondag over de geschiedenis van het landgoed en over de flora en fauna in dit gebied. De wandeling start om 14.00 uur bij het toegangshek van landgoed Overcingel aan de Oostersingel 27. Hier lees je meer informatie.Zondag 18 maart wordt de eerste lammetjesdag in de nieuwe schaapskooi in het Bargerveen gehouden. Tussen 13.00 en 16.00 uur kun je een bezoekje brengen aan de jonge lammetjes in de schaapskooi aan de Ambachtsweg.Voor een boswandeling kun je zondag terecht bij Buitencentrum Boomkroonpad. Een gids van Staatsbosbeheer neemt je mee over de Hondsrug en geeft uitleg over wat er te zien is in het bos. De wandeling begint om 12.00 uur. Meer informatie vind je hier