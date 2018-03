Deel dit artikel:











Drents op Stee slaat weer toe en sleutelt aan plaatsnaamborden Sinds 2014 worden er jaarlijks plaatsnaamborden 'verdrentst' (foto: Drents op Stee) Hijken wordt Hieken (foto: Drents op Stee) En Wezup wordt Wisp (foto: Drents op Stee)

WESTDORP - Leden van het actiecomité Drents op Stee hebben afgelopen nacht weer verschillende plaatsnaamborden in onze provincie omgetoverd tot Drentse versies.

Op de borden van Westdorp, Wezup en Hijken, prijken nu de namen Wespert, Wisp en Hieken.



Het comité startte de actie in 2014, waarna het een traditie werd. Drents op Stee is een groot voorstander van het gebruik van het Drentse dialect, en dat moet wat het actiecomité betreft meer terug zijn te zien in de openbare ruimte. Naar voorbeeld van Friesland en Zuid-Limburg.



"De gemeenteraden van Coevorden, Borger-Odoorn en Midden-Drenthe zijn gevraagd om haar cultuur- en erfgoed serieus te nemen", zegt de actiegroep. "Ook verzoeken we de verenigingen van dorpsbelangen en historische verenigingen om de dorpen in hun gemeente haar eigen naam weer terug te geven."



De leden van het comité blijven liever anoniem. "Dat is niet omdat we ons schamen, integendeel. Maar we vinden dat de taal de aandacht verdient en niet wijzelf."