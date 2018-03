Deel dit artikel:











Met woldloper Mariken Hornman op zoek naar de kruisbek Woldloper Mariken Hornman in het Drents-Friese Wold (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

We zijn samen met woldloper Mariken Hornman op pad in het Drents-Friese Wold. Zij struint heel wat of in het bos en vertelt ons over haar belevenissen.





'Een bijzonder vogeltje'

Hornman wijst naar de lariksen en sparren die hier staan. "Dit is echt een gebied voor een heel bijzonder vogeltje dat hier steeds meer voorkomt, de kruisbek. Kruisbekken zijn nomaden die daarheen trekken waar het meeste voedsel is."



Ze eten de zaden uit kegels van sparren, dennen en lariksen. "Kruisbekken heten niet voor niks zo, de onderkant en de bovenkant van hun snavel kruisen elkaar. De zaden zitten diep in de kegels verstopt. Met deze snavel kan de kruisbek de zaden uit de kegels wrikken."



Boomtoppen

"Dit is een van mijn lievelingsplekken. Deze oude boomstam is aan het verteren en levert zo voedsel voor heel veel dieren. Kevers hebben kleine gaten in de stam gemaakt voor hun eieren en larven. De grotere gaten zijn van spechten die daar gehakt hebben om de larven eruit te halen."