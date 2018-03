'Stephen Hawking was enorm belangrijk voor de wetenschap'

GRONINGEN - Een popidool in de natuurkunde. Zo noemt natuurkundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen de Britse wetenschapper Stephen Hawking, die op 76-jarige leeftijd overleed.

"Hij was van oorsprong een wiskundige. Door de toepassing van die wiskunde in de sterrenkunde is hij een groot wetenschapper geworden", aldus Jurriëns."Ik kom op veel middelbare scholen in Nederland", vertelt Jurriëns. "En als je dan praat over natuurkunde kennen ze twee natuurkundigen: Albert Einstein en Stephen Hawking. Hij heeft belangrijk werk gedaan op het gebied van zwarte gaten, de mysterieuze objecten in het heelal die zo zwaar zijn dat zelfs licht er niet aan kan ontsnappen."Hawking is volgens Jurriëns ook enorm belangrijk geweest voor het imago van wetenschap en techniek. "En dankzij die techniek is hij ondanks zijn ziekte altijd aan het werk gebleven", zegt Jurriëns. "Hij valt volgens mensen die het kunnen weten in dezelfde klasse als Albert Einstein. En een mooi toeval: hij is gestorven op de verjaardag van Albert Einstein. "