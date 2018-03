Deel dit artikel:











Vijftig vaste contracten voor leraren Emmen Vijftig leraren krijgen een vast contract (foto: pixabay.com)

EMMEN - Er komen in Emmen vijftig extra vaste plekken voor leerkrachten. Dat heeft het college van B en W besloten.

Het gaat bij de contracten volgens woordvoerder Mirjam Blaak om halve fte's. Dat zijn contracten van zo'n twintig uur.



Voor zomer duidelijkheid

De contracten zullen worden uitgegeven aan leraren in het openbaar basisonderwijs. Dat valt, anders dan in de meeste gevallen, onder het beheer van de gemeente. Voor de zomervakantie moet duidelijk worden welke leraren een vast contract krijgen.



Naast de vaste uren is het ook mogelijk dat leraren tijdelijk ook extra uren krijgen, als ze dat willen.