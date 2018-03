Met een tablet en afzetlint het bos in

Voordat Staatsbosbeheer aan het werk gaat in het bos, bekijken de boswachters welke flora en fauna beschermd moet worden. Boswachter Widmar van der Meer trekt erop uit met een tablet en een rol afzetlint.

"Een van de dingen die we moeten beschermen is dit mierennest. Mieren zijn van belang voor het bos, het zijn echte opruimers. Dit is al een oud mierennest, er zit behoorlijk wat mos op, maar hij is wel actief." Widmar zet het mierennest af met lint en hij voert de locatie in op zijn tablet. "De aannemer heeft zo een digitaal overzicht wanneer hij in het bos bezig is."Even verderop ligt een dassenburcht. "Dit is een heel grote burcht, de dassen zitten hier van generatie op generatie. Het zou zonde zijn als we zo'n mooi bouwwerk om zeep helpen."Hoog in de bomen is een horst zichtbaar, het kan het nest van een havik of een buizerd zijn. 'Die nesten zijn jaarrond beschermd want elk jaar kan daar weer een roofvogel in gaan zitten broeden." Ook de boom met het nest wordt afgezet."Bij een flora- en fauna-check is het belangrijk dat we de ogen in de lucht hebben maar ook op de grond. Vaak zijn er zeldzame planten aanwezig. Hier groeit een heel zeldzame plant, de dennenorchis. Deze orchis heet zo omdat hij op de strooisellaag van dennennaalden groeit. Die gaan we dus ook beschermen."